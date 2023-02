Consiglio comunale, al voto il bilancio

Appuntamento martedì alle 21 con la nuova seduta del Consiglio comunale di Potenza Picena, nella quale verrà discusso e messo a votazione il bilancio di previsione. All’ordine del giorno, figurano come primo punto le dimissioni del consigliere del Pd, Matteo Santolini, scaturite per via di alcuni impegni lavorativi. Si procederà poi con la nomina del sostituto, cioè con la prima dei non eletti Simona Galiè. Seguiranno la discussione della determinazione aliquota addizionale comunale Irpef 2023, programmazione biennale di acquisti forniture e servizi, il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, verifica quantità e qualità aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie.