Consiglio comunale all’aperto nel quartiere più colpito dal terremoto

Questa sera, alle 20.30, il Consiglio comunale di Tolentino si svolgerà nel campo di calcio di viale Trento e Trieste. Tra i punti all’ordine del giorno, la relazione del rappresentante di quartieri e contrade Marco Mancini e quella della presidente del quartiere Trento e Trieste-Vittorio Veneto Chiara Ramo. "Con il sindaco Sclavi, abbiamo deciso di svolgere la seduta nel quartiere Trento e Trieste-Vittorio Veneto – spiega il presidente del Consiglio Alessandro Massi –, consapevoli che è il quartiere più colpito dal terremoto 2016. La politica vuole avvicinarsi ancora di più ai cittadini". Con l’interrogazione presentata dalla minoranza di Tolentino nel Cuore (consigliere Silvia Luconi, Silvia Tatò e Monia Prioretti) si chiederanno poi chiarimenti all’amministrazione sulle revoche delle assegnazioni degli appartamenti in sostituzione delle Sae che stanno arrivando in questi giorni ai nuclei familiari assegnatari. Inoltre sarà presentata una mozione dai consiglieri all’opposizione Massimo D’Este e Luca Cesini (Civico22 e Pd) che impegna la giunta Sclavi a fare "tutto quanto necessario perché il Comune e l’Assm abbiano il peso rappresentativo che meritano ai tavoli in cui si sta decidendo l’iter per l’affidamento della gestione unitaria del servizio idrico integrato, laddove la partita pare oggi giocata da altri Comuni (Macerata, Osimo, Recanati, Civitanova ecc), molto più attivi nella discussione".