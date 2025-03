Consiglio comunale annullato: "Mancavano punti urgenti"

"Grave aver annullato il consiglio comunale di marzo". Dopo Fratelli d’Italia e Tolentino nel Cuore, anche Visione Futura interviene sulla mancata convocazione. "Quando un consiglio smette di riunirsi con regolarità o non porta avanti proposte concrete – afferma l’associazione -, è inevitabile interrogarsi sullo stato di salute dell’amministrazione. Il consiglio è l’organo centrale della democrazia locale, il luogo dove si discutono e approvano le scelte fondamentali per la città. Se viene meno la sua funzione, le conseguenze sono gravi: mancanza di trasparenza, assenza di programmazione e una città che resta ferma al palo. Come è possibile che proprio Tolentino, il Comune più grande dell’entroterra, non abbia nulla da discutere? Una città che dovrebbe essere un punto di riferimento per le comunità colpite dal sisma invece si trova paralizzata, senza atti concreti. E, per favore, smettetela di addossare le responsabilità alla macchina comunale e agli uffici".

Tra le ipotesi avanzate da Visione Futura: mancanza di visione e idee chiare; tensioni interne alla maggioranza; strategia per evitare il confronto attraverso interrogazioni e mozioni. "Si sta creando un caso che non c’è – ribatte il presidente del consiglio comunale Alessandro Massi -. A inizio anno viene inviata una programmazione a beneficio dei consiglieri, che non ha carattere obbligatorio e può subire variazioni, salvo per quelle sedute prossime a scadenze di legge come il bilancio. Ciò significa che come avviene in ogni Comune, a fronte di una mancanza di punti urgenti, le sedute possono essere non convocate. Non vedo dove sia lo scandalo. Ancora una volta polemica inutile: questa amministrazione ha affrontato e portato punti molto importanti all’ordine del giorno da discutere con l’organo di massima rappresentanza della città, anche quando era un passaggio formale non richiesto. Il consiglio comunale di Tolentino ha riacquistato, seppur non esente da scontri, dibattiti e battute durissimi, una centralità che negli ultimi anni si era persa. Respingiamo l’accusa di mancanza di programmazione; proprio nella precedente seduta si è discusso il documento di programmazione per eccellenza, il bilancio di previsione triennale. L’organo esecutivo e decisionale del Comune sono il sindaco e la giunta e la loro attività non è mai ferma, riunendosi settimanalmente con molti punti all’ordine del giorno. Trovo quindi strumentale, risibile e ridicolo dire che l’amministrazione è ferma. Tale affermazione è frutto di incompetenza e rancore".

l. g.