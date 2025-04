Consiglio comunale aperto. Si parlerà della sanità pubblica

Doppia convocazione del consiglio comunale nei prossimi giorni a Matelica, per discutere di bilancio e sanità pubblica.

Nella seduta convocata per venerdì 11 alle 17 nella sala convegni di Palazzo Ottoni si procederà all’approvazione del conto consuntivo di gestione del 2024, di una variazione di bilancio, della determinazione delle tariffe dei termini di versamento per la Tari, di una variazione del programma delle opere pubbliche. A seguire sarà discussa la convenzione per l’istituzione in forma associata dell’ufficio procedimenti disciplinari tra i Comuni di Matelica e San Severino con l’Unione montana Potenza Esino Musone. Inoltre, nella stessa seduta si procederà alla modifica della perimetrazione dei posti del mercato settimanale.

Sarà invece il tema della sanità l’argomento centrale del consiglio comunale aperto che si terrà lunedì 14 alle 17 nel teatro Piermarini. L’incontro, che è stato concordato da tutte le forze consiliari, stando agli obiettivi prefissati esplicitati dal sindaco Denis Cingolani (nella foto), servirà a "un doveroso confronto con le istituzioni regionali preposte".

m. p.