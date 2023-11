Consiglio comunale. C’è la variazione di bilancio

Il presidente del consiglio comunale, Francesco Turchi, ha convocato per stasera alle 21, nella sede provvisoria comunale di via Spontini, una seduta consiliare per procedere all’esame e approvazione dei verbali della seduta

del 30 agosto scorso, alla ratifica della variazione di bilancio,

apportata con atto di giunta dello scorso 26 settembre in via d’urgenza e all’approvazione del Dup, il documento unico di programmazione 2024-2026.

La seduta, come sempre, sarà possibile seguirla in streaming accedendo dal sito comunale cittadino.