Consiglio comunale, cimitero e Sferisterio al centro del confronto

Due nuove sedute per il consiglio comunale di Macerata, convocato per lunedì e martedì della prossima settimana. L’unica interrogazione iscritta all’ordine del giorno dei lavori riguarda il cimitero cittadino ed è stata presentata dal consigliere del Partito democratico Andrea Perticarari (foto). A seguire il Consiglio è chiamato a discutere due delibere relative all’approvazione dello schema di convenzione del servizio di tesoreria del Comune di Macerata dal primo gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 e alla variante al Prg per rettifica del comparto Suap inerente un’area in contrada Pieve. Tre, infine, gli ordini del giorno che verranno presi in esame e che riguardano la chiusura notturna del cortile tra via Pannelli e via Don Bosco (Andrea Perticarari del Pd), la situazione finanziaria dell’Associazione Arena Sferisterio (Stefania Monteverde di Macerata bene comune e Andrea Perticarari del Pd). Ritirato, invece, l’ordine del giorno sulla manifestazione di contrarietà alla eventuale ubicazione del termovalorizzatore/inceneritore in prossimità del territorio comunale di Macerata (Aldo Alessandrini e altri consiglieri della Lega).