Consiglieri di minoranza esclusi dalla seduta del consiglio comunale dei ragazzi. Il gruppo ’Castelraimondo Insieme’ spiega: "Avrebbe fatto piacere anche a noi ascoltare le proposte dei ragazzi e sarebbe stato utile, per avvicinare gli adolescenti al mondo delle istituzioni, testimoniare che queste sono formate da varie componenti, tutte portatrici della stessa dignità e dimostrare che gli obiettivi comuni possono essere meglio raggiunti in uno spirito di collaborazione anziché attraverso l’esclusione sistematica e il monopolio delle istituzioni". Giovedì scorso il sindaco Patrizio Leonelli e l’assessore Elisabetta Torregiani hanno presenziato all’insediamento del consiglio comunale dei ragazzi. Ma questa opportunità non sarebbe stata offerta ai consiglieri di minoranza: "Non possiamo lasciar passare sotto silenzio il comportamento irrispettoso e privo di ogni sensibilità istituzionale di esponenti della maggioranza. Ricordiamo, per l’ennesima volta, che l’amministrazione comunale include anche la minoranza. Malgrado i numerosi richiami amichevoli e informali sembra che questo principio faccia fatica ad essere assimilato. Avrebbe fatto piacere anche a qualche amministratore di minoranza ascoltare le proposte dei ragazzi e sarebbe stato utile testimoniare che gli obiettivi comuni possono essere meglio raggiunti in uno spirito di collaborazione".

g. g.