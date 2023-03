Consiglio comunale deserto "Nessun dispetto politico"

di Chiara Gabrielli

Consiglio comunale, atto quarto. Dopo quella di lunedì, martedì e mercoledì, oggi è in programma un’altra seduta, che era stata calendarizzata nel caso in cui fosse andata deserta quella del 29. E in effetti quella del 29 non si è potuta svolgere per mancanza del numero legale, o meglio per la totale assenza dei consiglieri di maggioranza. Al proposito, la stessa maggioranza assicura: "Nessun retroscena politico, solo una questione organizzativa". Anche se Marco Foglia, Udc, precisa: "Non giustifico nessuno, né l’opposizione, che martedì è rimasta fuori dall’aula, né i miei, che

non si sono presentati affatto". Mercoledì, nel deserto dell’aula, con la maggioranza (sindaco compreso) assente, c’erano solo 7 consiglieri d’opposizione, i quali hanno gridato al boicottaggio. "Un’azione programmata – hanno detto gli unici presenti, e cioè Narciso Ricotta, Alberto Cicarè, Andrea Perticari, Roberto Spedaletti, David Miliozzi e Ulderico Orazi (c’era anche Roberto Cherubini in un primo momento) –, una vergogna e un insulto alla città". "La mia impressione – commenta Foglia – è che passa il tempo ma restano gli stessi vizi e le stesse virtù. La vecchia amministrazione è stata tante volte in difficoltà proprio sul fronte raggiungimento del numero legale. Io ero sempre in maggioranza, ma l’opposizione era diversa. Premesso che qui parliamo della terza giornata di Consiglio, per la quale di solito le persone prendono impegni, io non giustifico nessuno, né il comportamento della minoranza né quello dei miei. Dovrebbero avere, tutti, rispetto della popolazione che elegge i consiglieri e presentarsi in aula. Io da consigliere sono sempre stato presente, per 5 anni".

Una riflessione: "Questa maggioranza governa da poco e deve ancora consolidarsi in unità e raggiungimento di obiettivi comuni, oltre che moderare i termini. Noi come commissari dei vari partiti ci siamo impegnati più volte, proprio per unire. O si governa insieme o non si può governare".

"Considerato che pensavamo di finire il martedì – spiega Pierfrancesco Castiglioni, Fratelli d’Italia –, si rischiava di andare sotto con il numero della maggioranza, visto che in molti non potevano partecipare per problemi personali, si è trattato quindi solo di una questione organizzativa, senza motivi politici o sottopensieri. Nessun boicottaggio". "Da quando era stata fatta la convocazione – aggiunge Sandro Montaguti, di Forza Italia –, un paio settimane prima, alcuni avevano già manifestato difficoltà ad essere presenti la terza volta, dato che di solito si chiude in due giornate. Io avevo fatto prresente con largo anticipo che il 29 non ce l’avrei fatta". Anche lui smentisce l’ipotesi della volontà di un dispetto politico: "Se fosse stata una cosa voluta, sarebbe stata una mancanza di rispetto verso chi ci ha votato". Alessandro Bini, della civica Parcaroli, specifica: "Essendo fuori per motivi lavorativi, da parte mia sicuramente non c’è stata nessuna strategia, non aggiungo altro dato che non ero presente".