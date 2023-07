Consiglio Comunale di Civitanova sospeso per mancanza di numero legale, "Complimenti per questo bel teatrino"

Consiglio comunale sospeso per mancanza di numero legale venerdì sera. Banchi della maggioranza svuotati prima di discutere le mozioni in coda all’ordine del giorno. Tra queste una sull’inquinamento dell’area fluviale – rinviata per la seconda volta – e una sulla gestione del ciclo rifiuti con il problema di una Tari a rischio aumento per il rincaro dei costi di smaltimento dovuto ai ritardi di indicazione di una nuova discarica provinciale. Assente il sindaco Ciarapica, la maggioranza ha scelto di non andare avanti e all’appello non c’erano i numeri per andare avanti. "Complimenti per questo bel teatrino", ha tuonato Mirella Paglialunga (Per Civitanova). "Proprio lei ha voluto modificare la consuetudine che poneva le mozioni insieme alle interrogazioni nella prima ora per fare in modo venissero sempre discusse obbligatoriamente. Va da sé che i consiglieri di maggioranza non hanno nessun obbligo di rimanere in aula fino a tarda notte per votare le mozioni delle opposizioni", dice Giorgio Pollastrelli (Lega) che all’esponente di minoranza consiglia "di tornare alle consuetudini, così da poter restituire alle minoranze il diritto di iniziativa politica altrimenti le mozioni non troveranno mai il numero legale per essere discusse".

l. c.