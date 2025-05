"Consiglio comunale fino a tardi. Molte parole, poca sostanza"

"Il consiglio comunale di Tolentino si è trascinato fino a notte fonda. Molte parole, poca sostanza". L’associazione Visione Futura (il cui direttivo è formato dal presidente Stefano Servili, dalla vice Flavia Giombetti, da Elena Lucaroni e dal segretario Federico Pieroni) interviene dopo l’ultima seduta. È stata respinta la mozione del consigliere Pieroni, che chiedeva di ammodernare ed efficientare l’impianto di illuminazione del monumento della Vittoria "per ridurre il dispendio energetico ed economico derivante dalle spese per illuminarlo con luci colorate durante le manifestazioni socioculturali a cui il Comune aderisce". "Una proposta legittima, concreta – afferma Visione Futura –, di quelle che si possono accogliere con spirito costruttivo. E invece no: respinta, perché, parole dell’assessore Lancioni, “Ci stavamo già pensando noi“. La questione illuminazione monumento alla Vittoria era già stata affrontata in passato, in giunta, con la responsabile dell’ufficio e con il consigliere Fabio Montemarani, dall’allora assessore Lucaroni. Addirittura il consigliere Montemarani si era proposto di trovare temporaneamente una modalità tecnica per illuminare in maniera autonoma il monumento senza ricorrere a ditte esterne, che comunque hanno un costo. Se lo dovrebbe ricordare Montemarani, sempre se sia rimasta un po’ di onestà intellettuale in questa amministrazione. Abbiamo poi scoperto che esiste un assessore alle manutenzioni. La scoperta è avvenuta quando, con tono sicuro e voce piena, qualcuno ha risposto al posto del sindaco" dicono in riferimento all’intervento del presidente del consiglio Alessandro Massi sullo stato dei parchi pubblici. Approvata invece la mozione di Pieroni sul parco giochi diffuso, "un progetto che parla ai bambini, alle famiglie" nell’area della solidarietà, in via Caduti di Nassiriya. "Ma non è passata all’unanimità – aggiunge il gruppo –. Un solo voto contrario, quello del consigliere di maggioranza Mirko Angelelli. Ognuno ha diritto alle proprie idee politiche. Ma ci sono temi che dovrebbero andare oltre le divisioni. Dire no per principio o per calcolo è una scelta che lascia l’amaro in bocca". Lucia Gentili