Consiglio comunale, Frenquelli partecipa dalla Cina

Lontano migliaia di chilometri, con un fuso orario decisamente sfavorevole, ma sempre presente. Il recanatese Romano Frenquelli, titolare della Frenexport con sede a Porto Recanati e consigliere comunale a Recanati con la lista "In Comune", ha partecipato all’ultima seduta del consiglio da Guangzhou (Canton), in Cina. Frenquelli era in Asia per motivi di lavoro, in visita alla fiera internazionale "Get Show", evento dedicato alle tecnologie per spettacoli e intrattenimento. Nonostante gli impegni e la distanza, non è voluto mancare alla seduta affrontando una nottata decisamente fuori dal comune. Saputo della convocazione, Frenquelli aveva segnalato la sua difficoltà a partecipare in presenza. "Chiaramente il consiglio non può essere organizzato in base alle mie esigenze – racconta –, quindi mi sono detto: vediamo cosa posso fare". E così, con una connessione internet potenziata, ha deciso di collegarsi dalla sua stanza d’albergo a Guangzhou. Dal cuore della vecchia Canton, con sette ore di fuso orario di differenza, ha seguito il consiglio dall’una di notte (ora locale) fino alle 4.30 del mattino: un impegno non da poco, soprattutto considerando che alle 7.30 aveva un appuntamento di lavoro. "Ho preferito non intervenire per evitare problemi con l’audio, ma ho seguito tutto con attenzione" spiega. La decisione di partecipare non è stata dettata da questioni economiche: "il gettone di presenza è insignificante, meno di 20 euro – scherza Frenquelli –, ma l’ho fatto per senso di responsabilità, anche perché c’erano importanti punti all’ordine del giorno fra cui l’adozione del piano particolareggiato del Colle dell’Infinito, importanti varianti urbanistiche e variazioni di bilancio".

Asterio Tubaldi