Consiglio comunale, solo due punti all’ordine del giorno sulla Protezione Civile

Consiglio comunale a Recanati lunedì sera alle 21. Solo due i punti all’ordine del giorno ed entrambi riguardano il gruppo comunale della Protezione Civile. Il Consiglio dovrà, infatti, approvare il nuovo regolamento per la costituzione dell’associazione di volontariato e l’approvazione della variante parziale al piano di zonizzazione acustica per la realizzazione della palazzina per la delocalizzazione delle funzioni strategiche.