Consiglio comunale straordinario ’No’ convinto alla violenza di genere

Sono state diverse le classi premiate l’8 marzo, nel corso del Consiglio comunale straordinario convocato, per la prima volta, in occasione della Giornata internazionale della donna. A ricevere l’encomio speciale, previsto per il progetto "Guardami negli occhi. In nome di Carmen" promosso dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune, sono state le classi 4ª e 5ª, indirizzo audiovisivo-multimediale, del liceo artistico "Cantalamessa"; la 3ª P del professionale e la 4ª A del tecnico dell’Istituto "Garibaldi"; la 4ª L, la 5ª B e la 5ª C dell’Ite "Gentili"; la 4ª B e la 5ª B dell’Istituto "Bramante-Pannaggi"; la 2ª A, 2ª B, 2ª C e 2ª F del liceo classico-linguistico "Leopardi"; la 3ª D del Liceo scientifico "Galilei"; la 4ª E elettronica, la 4ª A servizi socio-sanitari e la 4ª G dell’Ipsia "Corridoni" e la 4ª F e 4ª M dell’Istituto "Padre Matteo Ricci".

"E’ stata una preziosa occasione per accendere un faro sulla questione femminile coinvolgendo, soprattutto, giovani e scuole grazie al progetto ’Guardami negli occhi’ - ha commentato l’assessore Francesca D’Alessandro -. Le istituzioni cittadine sono state partecipi nel voler sostenere il lavoro prezioso che hanno svolto studenti e insegnanti su una tematica così delicata come la violenza di genere. Durante l’assise, abbiamo potuto illustrare anche tutti i servizi presenti in città come, a esempio, il Centro antiviolenza di piazza Mazzini. L’Amministrazione comunale, in sinergia con Prefettura e forze dell’ordine, lavora incessantemente sul fronte della violenza di genere e continueremo a farlo per sostenere le donne".

A sottolineare la partecipazione dell’assise cittadina è stato il presidente Francesco Luciani che ha ribadito l’importanza dell’iniziativa voluta per la ricorrenza dell’8 marzo. Durante il Consiglio comunale straordinario, svoltosi alla presenza delle autorità civili, militari e religiose sono state illustrate le iniziative che il Comune di Macerata promuove e porta avanti per il contrasto alla violenza di genere e sul fronte della cultura di parità con l’obiettivo di sostenere le donne e promuovere la costituzione di una società che veda valorizzata la figura femminile in tutte le sue caratteristiche.