"Consiglio comunale sulla sanità, ma così è un’assemblea di partito"

Monta la polemica sul consiglio comunale che, con argomento la sanità, si terrà domani alle 17 in sala consiliare. Intanto perché non sarà aperto, parleranno solo i politici mentre cittadini e associazioni potranno solo assistere: una procedura che mortifica l’assunto della partecipazione e amplifica il distacco tra chi amministra e i cittadini. Soprattutto sul tema della sanità, con tante criticità sul tavolo e tanta voglia di discuterle. Ma in questo caso non sarà possibile, nonostante la presenza annunciata del presidente della Regione Francesco Acquaroli e dell’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini. A parlare saranno soltanto loro e i consiglieri comunali civitanovesi. E Mirella Paglialunga (foto), esponente dell’opposizione del gruppo Per Civitanova, parla di "situazione surreale. Il consiglio è stato convocato nella modalità “né aperto né chiuso“ perché nessuno, a eccezione dei consiglieri comunali, potrà interagire con i politici regionali. Il tema meriterebbe un confronto democratico, ascolto, dibattito. Invece questa maggioranza nega la parola ai civitanovesi e alle associazioni che vivono la sanità marchigiana nelle strutture o nelle loro case". Paglialunga rileva anche "l’illegittimità della convocazione, che come ci hanno riferito è avvenuto perché lo ha chiesto Acquaroli e perché se viene convocato un consiglio comunale aperto si invitano a parlare i portatori d’interesse, cittadini compresi, oppure siamo davanti a un consiglio comunale normale e allora non parlano nemmeno il presidente della regione e l’assessore Saltamartini. Il consiglio comunale non può essere trasformato in cassa di risonanza politica. Per questo ci sono i convegni, le assemblee e le riunioni di partito".