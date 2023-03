Consiglio dei ragazzi Ecco chi ne fa parte

Meno compiti a casa per il lunedì, iniziative per incentivare la solidarietà e l’amicizia, più telecamere per la sicurezza ma anche più spazi verdi e attività sportive a scuola: sono solo alcuni dei punti del ricco programma proposto dalla Lista "Coloriamo la Scuola" che ha vinto nei giorni scorsi le elezioni del "Consiglio comunale dei ragazzi" a Montefano. La competizione elettorale ha coinvolto gli alunni delle Classi V° A e V° B della Scuola Primaria "Olimpia" e tutte le classi della Scuola Secondaria "Falcone e Borsellino". Lo spoglio delle schede ha proclamato come sindaco dei Ragazzi Jacopo Volponi che sarà aiutato nel suo compito da diversi consiglieri. Fra i banchi di maggioranza siederanno Matteo Balestra, Swami Scarponi, Mattia Breccia, Andrea Sparapani, Sofia Marotta e Maria Arcangela Villani, mentre fra quelli di minoranza a dare battaglia saranno Daria Diaconu, Marta Valentini, Matteo Ceci, Alessia Diana Husau, Alessia Braconi e Emma Pesaresi. Nel programma i ragazzi hanno proposto anche di organizzare un "Ballo di Fine Anno" e competizioni scolastiche anche sportive tra classi, corsi di cucina guidati da professionisti e incontri con specialisti in tema di sicurezza. Non mancano neanche i compiti per il sindaco dei grandi come la riparazione delle strade dissestate, la costruzione di una pista ciclabile e l’installazione di un distributore d’acqua gratuita.

Antonio Tubaldi