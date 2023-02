Consiglio dei ragazzi: il sindaco è Calafiore

Giovedì si è tenuta la seduta di insediamento del Consiglio comunale dei ragazzi di Castelraimondo, alla presenza del sindaco Leonelli, dell’assessore Elisabetta Torregiani e della dirigente scolastica Simona Sargolini. I ragazzi eletti, appartenenti all’ultimo anno della scuola primaria e al primo e secondo anno della secondaria di primo grado, erano accompagnati dalla professoressa referente Sara Piras e durante l’incontro hanno presentato le proposte del loro programma per il biennio 2022-2024. Questa la composizione del consiglio comunale: sindaco Mauro Calafiore, vicesindaco Kevin Resta, assessori Stefano Ferrari, Aurora Traja e Vittoria Pavoni, consiglieri Nicola Pelagalli, Michele Pozzozengaro, Natalia Gelagna, Mattia Mosciatti, Alessio Perugini, Giacomo Meschini, Amy Lee Xherahi, Aurora Stella Firinaio, David Bravetti, Mehdi Attabou, Dmitry Bisello e Sofia Pampanini. "Parliamo di ragazzi secondo me molto maturi per la loro età che hanno fatto delle proposte serie e intelligenti" ha affermato il sindaco Leonelli. "Siamo molto soddisfatti e orgogliosi di poter contare su un nuovo Consiglio comunale dei ragazzi, uno strumento molto utile per gli amministratori in quanto fornisce una visione più completa del mondo degli adolescenti e delle loro relative necessità" ha commentato l’assessore Torregiani.