"Consiglio delle donne, delusione e sconcerto"

"Delusione e sconcerto", ribadiscono Sabrina De Padova e Ninfa Contigiani, presidentessa e vice del consiglio delle donne in merito al fatto che venerdì "le consigliere dei partiti di maggioranza che vogliono cambiare lo scopo, la funzione e la composizione del consiglio non si sono presentate alla riunione convocata per discuterne insieme". A nome delle 24 consigliere presenti all’incontro, De Padova e Contigiani ribadiscono quando condiviso nell’incontro: "La proposta di modifica elimina ogni pluralismo e chiude di fatto un luogo di confronto e di partecipazione sulle esperienze e sull’azione delle donne nella nostra città, ciò che il consiglio delle donne ha rappresentato fino a questo momento dagli inizi della sua storia. Di fronte al cambiamento proposto, considerato incomprensibile, forti della loro fattiva esperienza nella società con progetti e ruoli diversi, nella riunione di venerdì le rappresentanti presenti hanno voluto offrire un’ulteriore occasione di confronto dando esempio di serietà e di consapevolezza riguardo al valore democratico che il confronto ha sempre".

Le sette consigliere che hanno proposto la riforma e le donne della giunta saranno dunque invitate a un nuovo incontro "prima che la discussione passi al consiglio comunale. In seguito, sarà nell’assise cittadina che i rappresentanti della città potranno prendere parte a un dibattito che coinvolge tutti, uomini e donne, perché uno spazio di confronto in meno viene tolto a tutta la città. Il consiglio delle donne – concludono De Padova e Contigiani – svolge un ruolo di osservazione e promozione del ruolo delle donne nel territorio, per questo è partecipato da 33 rappresentanti di enti e istituzioni della società civile che hanno scelto di dare il proprio contributo e dalle rappresentanti politiche che debbono riportare all’istituzione le esigenze evidenziate".