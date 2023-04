"Consiglio delle donne, fermare l’iter"

Il caso della modifica del regolamento del Consiglio delle donne del Comune è finito anche sul tavolo della consigliera di parità della Provincia, Deborah Pantana, che ha inviato una lettera per chiedere che tale iter venga fermato. La modifica del regolamento è stata chiesta dalle consigliere di maggioranza, ad eccezione della presidente Sabrina De Padova, che teme di essere tagliata fuori in virtù di accordi politici pregressi. Ma, secondo la Pantana, bisogna prendere ulteriore tempo per valutare le modifiche che vanno "in una direzione di involuzione della rappresentatività, della partecipazione democratica e dell’inclusione di ogni parte della società. Credo - aggiunge Pantana - che sui temi dei diritti, della parità di genere e della lotta alle discriminazione, la partecipazione, in particolare di chi si occupa delle storie delle persone sia fondamentale". La consigliera di parità, quindi, invita a ritirare la proposta, che andrà in discussione nel Consiglio comunale della prossima settimana, per avviare un confronto in virtù di "un bene superiore da tutelare ovvero la partecipazione di tutte e la democraticità di un organismo terzo che non hanno nulla a che vedere con gli incarichi di vertice dello stesso Consiglio delle donne. Quest’ultimi - aggiunge - possono essere mutati a seconda delle necessità, anche facendo un passo indietro, ma la carta del regolamento del Consiglio delle donne è incardinata all’interno dello statuto comunale e non può essere snaturata".