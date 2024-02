Consiglio delle donne: la richiesta: "Via la presidente De Padova"

Arriva la richiesta di defenestrazione per la presidentessa del Consiglio delle donne, Sabrina De Padova. Si annuncia, dunque, come una seduta vivace quella fissata per lunedì, dalle 18.30 nella sala consiliare del municipio. All’ordine del giorno dei lavori la presentazione delle neoelette componenti dei consigli di quartiere e le proposte per iniziative da organizzare per l’imminente Festa della donna, argomenti che forse a questo punto passeranno in secondo piano. "Nell’esclusivo interesse del corretto, sereno e spedito corso delle attività del Consiglio delle donne, evidenziamo quanto segue – scrivono le firmatarie della richiesta di revoca -. Nel corso del suo mandato, la presidentessa Sabrina De Padova ha programmato e assunto decisioni senza un necessario confronto con le componenti di diritto elette nel Consiglio delle donne, determinando la perdita di rappresentatività del gruppo di maggioranza al quale appartiene". Da qui la richiesta al presidente del Consiglio comunale di convocare e presiedere una seduta proprio per discutere la proposta di revoca ed eleggere una nuova presidentessa. A firmare la richiesta sono Barbara Antolini, Lorella Benedetti, Cristina Cingolani, Antonella Fornaro, Romina Leombruni, Laura Orazi, Francesca D’Alessandro, Laura Laviano, Katiuscia Cassetta, Oriana Piccioni e Paola Pippa. "Non fa più parte della maggioranza, agisce come se il Consiglio delle donne fosse una cosa sua, non ci sentiamo più rappresentate da lei – spiega Barbara Antolini di Forza Italia -. Non si accorda con noi e agisce sempre con la minoranza, prende iniziative senza sentirci, senza discuterne con noi. Non ci sentiamo più rappresentate da lei". Non è la prima volta che si avvertono delle ruggini tra la presidentessa e le consigliere. "Non hanno mai approvato la mia elezione come presidente – conferma Sabrina De Padova –. Hanno fatto quattro votazioni su di me. Credono che questo sia un ruolo politico, mentre per me è sociale. Hanno voluto cambiare lo statuto per togliere di mezzo le associazioni, che non hanno più voce in capitolo: come si interpreta questo? Vogliono decidere tutto loro, perché sono la maggioranza. Il problema soprattutto è legato a una assessora, che ha creato molto malessere e che non vuole che a decidere siano in pochi. Ho provato a parlare di braccialetto elettronico per le donne, per proteggerle, o di educazione di genere contro la violenza fin dalla materna, tutte iniziative sempre boicottate perché sennò avrei avuto troppa visibilità. La convocazione di questo ultimo Consiglio, in cui discutere delle iniziative per l’8 Marzo, ha scatenato questa reazione. Mi accusano di non essere allineata alla maggioranza, ma io sono stata chiamata in una lista civica per Parcaroli. Il sindaco ha difeso tutti i suoi assessori finora, anche quando hanno sbagliato, voglio vedere se ora farà la stessa cosa con me".