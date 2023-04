Consiglio delle donne, sgambetto a De Padova

Modifica del regolamento del Consiglio delle donne: la proposta, che sembra andare nella direzione di volere escludere la presidente in carica, Sabrina De Padova (lista civica Parcaroli), arriva dalle consigliere di maggioranza Romina Leombruni, Lorella Benedetti, Barbara Antolini, Cristina Cingolani, Laura Orazi, Paola Pippa, Antonella Fornaro: tutte tranne la De Padova, finita più volte di recente nel mirino del fuoco amico. Le consigliere scrivono che "sono emersi numerosi elementi di criticità che hanno determinato discrasie nel funzionamento del Consiglio". Quindi, valutata l’opportunità di un regolamento "di maggior dettaglio rispetto alla composizione e alla costituzione del Consiglio" e "ritenuto utile prevedere la regolamentazione delle ipotesi, pure possibili, delle dimissioni o della revoca del presidente o del vicepresidente del Consiglio delle donne", hanno "elaborato proposte di modifica di alcuni articoli". E queste si sono concretizzate nella proposta di deliberazione di Consiglio del 13 aprile. Da tempo c’è tensione tra la De Padova e la "sua" maggioranza, al punto che a fine marzo in Consiglio si è schierata con l’opposizione, votando a favore della mozione di David Miliozzi (Macerata Insieme) con cui si chiedeva maggiore condivisione sulla programmazione culturale. Nella seduta del 27 era esplosa la polemica contro lei, arrivata un minuto dopo lo scadere degli appelli: non si era raggiunto il numero legale. Verso di lei erano volate parole non proprio cordiali da parte della maggioranza. "Io sono una che pensa con la propria testa – aveva replicato la De Padova –, sembra che non vada bene il fatto che uno sia un essere pensante".

Chiara Gabrielli