Consiglio delle donne, si cambia. Fuori De Padova. Arriva Benedetti

Sabrina De Padova non è più la presidente del consiglio delle donne.

Al suo posto ieri è stata eletta Lorella Benedetti di Fratelli d’Italia, e come vice, al posto di Ninfa Contigiani, ci sarà la leghista Laura Orazi. Si è chiuso così ieri il consiglio comunale dei lunghi coltelli. De Padova, ricevuta la mozione di sfiducia, ieri ha formalizzato le sue dimissioni, ribadendo però in consiglio la sua posizione.

"Sono state fatte fuori le associazioni –ha detto – , la società, che era l’anima di questo organismo. Non è tollerato avere un’opinione, bisogna solo allinearsi a quello che decide la maggioranza, senza alcun confronto".

Accuse rispedite al mittente da Barbara Antolini, secondo la quale era De Padova a voler imporre le sue decisioni e a sottrarsi a ogni invito al dialogo, nonostante i ripetuti tentativi.

"Il giorno dell’elezione – ha aggiunto Antonella Fornaro dell’Udc – era stato siglato un accordo di alternanza, per il quale a metà mandato a De Padova sarebbe subentrata Lorella Benedetti, accordo che non è stato onorato da De Padova".

Sono stati menzionati anche gli attacchi che la ex presidentessa avrebbe indirizzato alla maggioranza, sulla stampa, sui canali social anche del Comune e in consiglio, non votando neppure il bilancio proposto dall’assessore Oriana Piccioni.

Lo scollamento tra De Padova, eletta con una civica a sostegno del sindaco Parcaroli, e il resto della maggioranza era sempre più evidente, e la faida si è consumata nella frattura di ieri.

Ora bisognerà vedere come si muoverà De Padova in consiglio comunale.