Consiglio deserto Maggioranza assente, salta un’altra seduta "Ormai sono allo sbando"

di Chiara Gabrielli

"In 20 anni è la prima volta che mi capita una cosa simile". Allarga le braccia, il consigliere d’opposizione Ulderico Orazi, di fronte ai banchi vuoti della maggioranza: quel lato resta completamente deserto per tutti e tre gli appelli del presidente Francesco Luciani. Un colpo d’occhio surreale, come surreale è il clima che si respira. "La maggioranza pensa di essere in un gioco di ruolo", il commento dell’opposizione. Così, il Consiglio è saltato per la seconda volta nel giro di due giorni: martedì per mancanza del numero legale della maggioranza (Sabrina De Padova della lista Parcaroli è arrivata un minuto dopo l’ultima chiamata ed è stata attaccata da quelli del suo schieramento), con l’opposizione che è rimasta fuori dall’aula; ieri, invece, perché nessuno della maggioranza si è presentato. Sindaco compreso. Unica eccezione, l’assessore Katiuscia Cassetta. Dell’opposizione, presenti in sette: Narciso Ricotta, Ulderico Orazi, Andrea Perticarari, David Miliozzi, Roberto Spedaletti, Alberto Cicarè e Roberto Cherubini. Arriva anche Stefania Monteverde, però fuori tempo massimo (era da poco stato fatto l’ultimo appello).

"Oltre che di fronte a un atteggiamento offensivo – le parole di Orazi –, mi sembra di stare all’asilo, ci si fanno i dispetti. Ma così i consiglieri di maggioranza mancano di rispetto per il ruolo che svolgono". "Quella di oggi (ieri, ndr) non era una seduta imprevista, ma calendarizzata per tre giorni, lunedì, martedì e mercoledì – sottolinea Ricotta –. È offensivo per le istituzioni, che loro governano, il fatto che fossero assenti, innanzitutto il sindaco, che è il primo dei consiglieri. Qui c’è l’evidente intenzione di boicottare le sedute consiliari. A parte la Cassetta, disorientata rispetto alla maggioranza anche per le dimissioni improvvise di Macerata Cultura, che è l’unica ad essersi presentata a dimostazione della sua totale estraneità all’organo di maggioranza". "È una città senza sindaco e, oggi, anche senza consiglio comunale – nota Miliozzi –, la maggioranza non è che un fantasma, Macerata è allo sbando. Quando devono scannarsi tra loro i partiti sono attivi, ma quando c’è da lavorare per la città non c’è nessuno. Tra l’altro oggi (ieri, ndr) avrei discusso la mia mozione sul fatto che manca una programmazione culturale, calzava a pennello con le dimissioni del cda di Macerata cultura".

"Un fatto gravissimo – commenta Spedaletti – e una mancanza di rispetto verso tutti quelli che hanno eletto il consiglio". "Il sindaco gioca con le istituzioni – il pensiero di Cicarè –, emerge tutta la debolezza democratico-istituzionale". "Una vergogna e un insulto alla città – così Perticarari –, un atteggiamento da bambini. Ma gli unici che ci perdono sono loro". "Un’azione programmata, è evidente – così Monteverde –, segno di grandissima irresponsabilità".