Consiglio di quartiere, assemblea con Renna

Sicurezza, decoro, parchi, viabilità. Sono alcuni dei temi che saranno al centro dell’incontro con la cittadinanza promosso dal consiglio di quartiere della circoscrizione numero 3, quello che comprende Santa Croce, Via Roma, San Francesco e Collevario.

L’appuntamento è per martedì prossimo, con inizio alle 21.15, nella sala della parrocchia del Buon Pastore di Collevario, in via Cesare Pavese 2. Ospite dell’incontro sarà Paolo Renna, assessore comunale con delega alla Sicurezza, al Decoro e alle Aree verdi.

Ennio Tamagnini, presidente del consiglio di quartiere, invita la cittadinanza a partecipare all’appuntamento, per portare il proprio contributo e avviare così un confronto costruttivo, nell’ottica di risolvere i problemi di chi vive nel quartiere.