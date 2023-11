Consiglio d’Istituto, al voto 1.400 studenti. Ecco gli eletti e le preferenze

Sono stati 1,400 gli studenti del liceo "G. Leopardi" che hanno partecipato al voto per le elezioni del Consiglio d’Istituto. Ad avere la maggioranza delle preferenze è stata la lista "Qualcosa in cui credere" che ha ricevuto in tutto 1.125 preferenze. Sono risultati eletti Valerio Covarelli (5 A Liceo Classico); Matteo Dezi (4 C Liceo Scientifico); Omar Zaid Elkilani (4 C Liceo Scientifico) e Chiara Zingaretti (4 R Liceo Scientifico Scienze Applicate).