"Consiglio, in aumento atti e sedute"

Sono state 29 le sedute di consiglio comunale svolte nel corso del 2023, per un totale di circa 200 atti discussi, in crescita rispetto allo scorso anno quando le sedute erano state 25 e gli atti 153. "Sono orgoglioso di presiedere un consiglio comunale che, nell’anno in corso, ha portato a termine l’approvazione di numerosi atti, sia della maggioranza che della minoranza, sempre in un clima di massimo confronto, apertura e rispetto del ruolo che i consiglieri, che ringrazio, ricoprono – ha commentato il presidente Francesco Luciani –. Nel 2023, oltre ad aver ricevuto per ben due volte il Consiglio delle bambine e dei bambini, abbiamo anche preso parte al consiglio comunale straordinario per la cerimonia del patto di gemellaggio tra Macerata e Lanciano. L’augurio per il 2024 è che l’assise cittadina continui a rappresentare un momento di confronto diretto e di grande arricchimento non solo per chi ne fa parte ma soprattutto per la comunità maceratese". Il 27 marzo il Consiglio ha approvato l’annullamento dei debiti iscritti a ruolo da Ader di importo residuo fino a mille euro, il 31 marzo l’assiste ha approvato l’ordine del giorno dei consiglieri Sandro Montaguti, Barbara Antolini e Antonella Fornaro in merito al potenziamento dei collegamenti ferroviari tra Macerata, l’ospedale regionale di Torrette e l’aeroporto Sanzio. Il 3 giugno si è svolto un consiglio comunale straordinario per la cerimonia del patto di gemellaggio tra la città di Macerata e la città di Lanciano. Il 13 giugno l’assise ha approvato la delibera relativa al recesso dalla Fondazione Rete Lirica delle Marche, il 27 settembre sono stati approvati il Bilancio consolidato 2022; le variazioni al bilancio 2023/2025 e al Dup 2023/2025; il 30 ottobre sono stati approvati la variazione al bilancio 2023/2025.