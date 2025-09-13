"Consiglio inaccessibile ai disabili"

"In attesa degli interventi promessi dal sindaco, continueremo a sederci in platea". Lo ha fatto sapere Claudia Spadoni, componente del gruppo di minoranza "Per Cingoli – Maccioni sindaco", dopo la riunione del consiglio comunale dell’altra sera con un argomento all’odg: integrazione del programma triennale opere pubbliche e variazioni al Dup e al bilancio.

"Per partecipare – ha spiegato Spadoni – ci siamo seduti in platea: raggiungere i nostri posti sul palco significa salire cinque scalini, una barriera architettonica che limita la mia autonomia. Eletta un anno fa, nelle riunioni consiliari non sono stata mai in grado di salire né scendere le scale senza aggrapparmi al braccio di qualcuno, esponendomi peraltro anche al rischio di cadute, di cui avrei fatto volentieri a meno, così come delle reazioni sguaiate di qualcuno che trovava questa situazione molto divertente".

E Spadoni ha ricordato: "Ho parlato di accessibilità per tutta la campagna elettorale, continuo a sollecitare l’amministrazione ad affrontare in maniera seria questo tema, che non è mai prioritario e che non toglie il sonno a nessuno se non alle persone direttamente o indirettamente interessate. No, non basta approvare un Peba raffazzonato che non darà mai vita a interventi concreti, e dell’ascensore chiuso non parlo neanche".

Conclusione di Spadoni: "Io, come chiunque altro, ho il diritto di raggiungere il mio posto in autonomia, senza chiedere aiuto a nessuno. In consiglio possiamo avere visioni diverse, spesso le abbiamo, e confrontarci in maniera accesa, a volte lo facciamo. Ma qui parliamo di diritti, non di concessioni: mi sembra assurdo doverlo specificare, ma tant’è".

Gianfilippo Centanni