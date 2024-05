Consiglio istruzione,. Flc-Cgil primo sindacato

La Flc Cgil si conferma come primo sindacato nell’ambito delle elezioni svolte in tutti gli istituti scolastici del Cspi – Consiglio superiore della pubblica istruzione, l’organo di garanzia dell’unitarietà del sistema nazionale dell’istruzione. "Il risultato provinciale conferma l’importanza del lavoro svolto nel garantire quotidianamente il rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, le battaglie promosse per la stabilizzazione dei precari, e la costruzione delle nostre piattaforme – commenta Ivan Di Pierro, segretario Flc Cgil Macerata –. Il voto espresso a favore delle nostre liste è da interpretare anche come segnale di contrasto alle politiche sbagliate e tardive del ministro Valditara, che rischiano di minare le fondamenta dell’istruzione pubblica. Un successo costruito giorno dopo giorno grazie ad una squadra coesa e affiatata".