Consiglio provinciale,. Scipioni soddisfatto: "Serve un’alternativa al centrodestra"

Esprime soddisfazione la federazione maceratese del Psi per il risultato conseguito dal centrosinistra alle elezioni provinciali dove tra i candidati nella lista "Una Provincia per tutti", figurava anche il segretario locale del partito Sandro Scipioni. "Ritengo che gli impegni assunti dalla coalizione, dovranno essere portati avanti con unità insieme a tutti i soggetti politici e le comunità periferiche municipali – afferma Scipioni –. Ribadiamo il nostro impegno a collaborare per dare un’alternativa al centrodestra nella nostra regione, senza veti, pregiudizi, egemonie varie, e non per ultime, imposizioni. Consideriamo prioritarie, le questioni riguardanti la sanità, il lavoro, l’ambiente, ovvero acqua e rifiuti, servizi sociali, infrastrutture e viabilità, nonché il nostro entroterra che merita molta attenzione. Le prossime regionali e comunali di Macerata vedranno il ritorno del Partito socialista, impegnato in un percorso fatto di idee e vicino alle realtà civiche e laiche, che hanno bisogno di sostegno".