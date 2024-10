Consiglio saltato. Strascichi politici nel centro destra

Strascichi politici nel centro destra, dopo il consiglio comunale saltato mercoledì sera per la mancanza del numero legale. Sfociano su Facebook i malumori con Igori Pettinelli, responsabile cittadino di Fratelli d’Italia, che ironicamente scrive: "mi rammarico per i consiglieri che siedono sugli storici scranni rappresentativi del centro, dell’opposizione e per gli azzeccagarbugli che hanno fatto mancare il numero legale al consiglio comunale".

Le assenze in Vince Civitanova, Forza Italia e anche in FdI hanno condizionato i lavori e il presidente dell’aula ha dovuto sospendere l’assise non avendo, il centrodestra, i numeri per andare avanti. E l’opposizione non glieli ha garantiti: i consiglieri si sono posizionati fuori dall’emiciclo per evidenziare le difficoltà politiche della maggioranza a portare avanti l’attività amministrativa.

Non erano in aula l’altra sera Pierpaolo Turchi (Vince Civitanova), Gianluca Crocetti (FdI), Piero Croia (FI), reduce dalla delusione di non essere stato eletto in consiglio provinciale nonostante il promesso appoggip degli alleati. Nel corso della seduta poi si è allontanato dai banchi anche Paolo Mercuri (Vince Civitanova), con il risultato che il centrodestra non è riuscito a discutere e votare i punti in programma.