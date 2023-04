Consiglio: seduta ’calda’ "Tubetto di pomata lanciato contro di noi da Pierdominici"

di Paola Pagnanelli

Consiglio comunale a porte chiuse, cellulari ritirati e lancio finale di crema contro il prurito anale verso i banchi della minoranza. Si è chiusa così giovedì la seduta dell’assise di Camerino, dopo la discussione della mozione di sfiducia al presidente del Consiglio, Cesare Pierdominici. I consiglieri avrebbero dovuto parlare del tema sollevato dal gruppo di minoranza "Ripartiamo", cioè il post scritto a marzo su Facebook da Pierdominici, che ironizzava sulle caratteristiche fisiche della campionessa di pallavolo Paola Egonu e della segretaria del Pd, Elly Schlein. La minoranza chiedeva di esprimere "ferma condanna" verso quelle espressioni, ritenute offensive per tutta la città poiché pronunciate da un amministratore pubblico. "Nel corso della seduta il sindaco Lucarelli e la maggioranza hanno deciso che la discussione si svolgesse in seduta segreta – racconta Sandro Sborgia di Ripartiamo -. I cittadini sono stati invitati a lasciare persino la sede comunale, accompagnati dalla Polizia municipale". Ai consiglieri poi è stato chiesto di spegnere e depositare i telefoni cellulari. E solo a quel punto è iniziata la discussione "durante la quale né il sindaco né i componenti della maggioranza sono entrati nel merito della vicenda. E dire che tra di essi siedono un capogruppo che è anche vice presidente della Regione e rappresentante di una forza politica che si dichiara moderata; assessori e consiglieri del mondo cattolico e associazionistico, dai quali era lecito attendersi il ripudio di certe considerazioni". Dopo l’intervento del sindaco Lucarelli, ha preso la parola Pierdominici, il quale al termine avrebbe estratto una confezione di pomata contro il prurito anale tirandola contro i banchi dell’opposizione "con tanto di indicazioni verbali relative al suo utilizzo - prosegue Sborgia -. L’accaduto, di per sé grottesco, evidenzia il tragico imbarazzo di un’amministrazione incapace di un confronto su temi che incidono sulla cultura e l’educazione di una collettività e delle giovani generazioni. Sindaco e maggioranza scelgono il silenzio e il segreto piuttosto che la trasparenza e la chiarezza. Qualcuno dirà che questa è la politica, ci sia consentito dissentire. Preferiamo fare parte di quella minoranza, magari ingenua e sognatrice, che crede ancora nei valori della correttezza e della trasparenza nei comportamenti e nella politica come servizio".

Anche il circolo cittadino del Pd stigmatizza l’episodio, a partire dalla scelta "di condurre la discussione a porte chiuse tramite l’articolo 5 del regolamento del consiglio, che la prevede per fatti personali: la discussione non investiva questioni relative alla persona di Pierdominici, ma al suo ruolo. I cittadini avrebbero avuto pieno diritto di assistere alla discussione, e di conoscerne svolgimento e contenuti. Nel merito, il fatto che la maggioranza non abbia preso le distanze da un comportamento così inadeguato è una grave mancanza civica e istituzionale e una complicità su un atto di body shaming".