"Consiglio sul bilancio rinviato al 13 gennaio"

Ieri mattina c’è stata la riunione dei capigruppo e la maggioranza di centrodestra ha votato di rinviare al 13 gennaio la seduta del consiglio comunale per discutere del bilancio annullando così quella inizialmente prevista per ieri pomeriggio. È quanto dice Giordano Ripa, consigliere passato al Gruppo misto. "Significative – aggiunge – le dichiarazioni del consigliere Castiglioni, capogruppo di FdI. Chiedendo per primo lo spostamento della seduta consiliare al nuovo anno per non penalizzare ulteriormente i consiglieri di maggioranza che si sono presentati all’appello andato a vuoto, Castiglioni ha indirettamente certificato che in maggioranza qualcuno ha anteposto le vacanze natalizie agli obblighi istituzionali e che hanno gestito superficialmente le criticità". Quanto deciso dai capogruppo è ovviamente rispondente a quanto previsto dalla legge. "È vero, però – aggiunge – però è una mancanza di rispetto del ruolo assegnato dagli elettori al sindaco e alla maggioranza".

Non sono quindi mancate le bordate all’Amministrazione Parcaroli e alla maggioranza da Ripa del Gruppo misto, mentre l’ex consigliere comunale Ivano Tacconi chiede di mettere al primo posto la città dopo che è saltato il consiglio comunale perché il centrodestra ha fatto mancare i numeri. "Cala il sipario sul 2024 – scrive Ripa – con la maggioranza Parcaroli che non è più in grado di governare se stessa. Dopo non essere stata capace di garantire il numero legale per il consiglio sul bilancio in prima convocazione, ha annullato anche la seduta prevista in seconda convocazione sapendo di non avere i numeri per approvare l’atto". Ripa ripercorre i fatti. "Il posticipo della sessione di bilancio è un altro epilogo disdicevole e inaccettabile che segue alla farsa altrettanto inaccettabile del mancato consiglio comunale aperto sulla sanità e fa rileggere con rinnovato sdegno politico la sequela di innumerevoli errori e di gaffes epocali".

L’ex consigliere Ivano Tacconi interviene sul dibattito del consiglio comunale saltato per la mancanza di numeri da parte della maggioranza "auspicando la responsabilizzazione della minoranza affinché il sindaco Parcaroli termini la legislatura attraverso un patto di alleanza per il bene della città, non è una sconfitta per nessuno ma un rispetto per gli elettori".