Consiglio sulla Palestina, il sindaco ribatte: "Strumentalizzazioni su una tragedia umana"

"Aprendo i giornali, ci siamo trovati al cospetto di un ex assessore che, con un pietoso benaltrismo, ci dice di preoccuparci di strade e non della Palestina. Non solo: nel consiglio comunale che si è tenuto per approvare il riconoscimento dello Stato palestinese, abbiamo dovuto registrare il voto negativo delle opposizioni". Così il sindaco Andrea Michelini (nella foto) ribatte alle polemiche lanciate dall’associazione politica "Porto Recanati in Movimento", di cui fa parte l’ex assessore Carlo Sirocchi.

Il sodalizio aveva criticato la scelta della giunta di convocare mercoledì un consiglio comunale con un unico ordine del giorno, che prevedeva la sottoscrizione simbolica di un "impegno del Comune di Porto Recanati per salvaguardare la pace, diritti dei popoli e il riconoscimento dello Stato di palestinese". Durante la seduta il punto è stato approvato solo con i sì della maggioranza, mentre i gruppi di opposizione hanno votato no.

"Non siamo sorpresi dell’atteggiamento che le minoranze hanno tenuto – dice il sindaco Michelini –. Avevamo la speranza che la città, attraverso i suoi rappresentanti eletti, potesse emulare ciò che il consiglio comunale di Potenza Picena è riuscito a fare: ovvero approvare un documento solidaristico verso la Palestina con il consenso unanime. Non avevamo fatto i conti con le loro miserevoli strumentalizzazioni politico-elettorali – aggiunge ancora –, portate avanti per la cura del proprio orticello. Una serie di stucchevoli considerazioni che altro non erano che espressione di un egocentrismo, al limite della decenza umana". Non manca poi un altro affondo: "Per l’ex assessore Sirocchi nutriamo una sana compassione: il suo spudorato pragmatismo e la sua ferma convinzione nel non avere la contezza di percepire la differenza tra il problema di tutti i giorni e la tragedia umana, gli consentiranno di prendere agevolmente sonno la sera".

A intervenire sul consiglio comunale di mercoledì è anche il gruppo di volontari "Saturdays for Palestine", che da tempo si batte per il riconoscimento dello Stato di Palestina: "Dopo la lettura della delibera proposta della maggioranza, l’opposizione ha presentato degli emendamenti a dir poco imbarazzanti, in cui si è sostenuto che il governo italiano ha fatto il possibile per fermare l’eccidio. La speranza di avere un voto unanime alla delibera è sfumata e si è preferito aggrapparsi a richieste inaccettabili, per poi votare contro".