Consiglio sulla sanità, critiche alla Regione: "Al Covid hospital un centro per l’Alzheimer"

Un centro per l’Alzheimer nei locali dell’ex Covid hospital. Una volontà espressa dall’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, durante il consiglio comunale aperto di martedì sera. "Che cosa si può fare con il Covid Center? Dico già subito che ci sono le disponibilità finanziarie per aprire il Centro Alzheimer – le parole di Saltamartini –. Naturalmente si tratta di un’interlocuzione che dobbiamo fare con il Comune". Saltamartini lo ha detto rivolgendosi anche alla stessa associazione "Attivamente Alzheimer" che in aula era rappresentata da Anna Elisa Melappioni.

Sono stati numerosi gli interventi di cittadini, associazioni e consiglieri comunali in una sala consiliare gremita. Beatrice Marinelli del "Comitato pro ospedali pubblici" ha chiesto la riapertura dei 13 ospedali chiusi nel 2015, citando il rapporto Gimbe che descriveva le Marche come la regione italiana dove nel 2023 vi era stata la più alta percentuale di rinuncia alle cure. Rapporto che, invece, il presidente di Regione Francesco Acquaroli ha contestato menzionando quello di Agenas che segna "la nostra regione tra le prime cinque regioni a garantire i livelli assistenziali".

Quanto alla sanità territoriale, il governatore ha rivendicato la riapertura dell’ospedale di Sassocorvaro. "Dobbiamo evitare che la gente vada ad intasare il Pronto soccorso. Una possibile soluzione riguarda le aggregazioni dei medici di medicina generale", ha aggiunto ammettendo la problematica della mancanza di medici di continuità. Marcello Evangelista di Uil Fpl Marche ha chiesto invece un confronto "con le istituzioni perché ci sono problemi come le lista d’attesa e il personale che ci trasciniamo da tempo". Ancora Saltamartini: "È una barzelletta - ha commentato - il fatto che non eroghiamo le prestazioni. Non si può denigrare un sistema che spende anche un milione e mezzo di euro per una persona, solo perché alcuni sono costretti a pagare 150 euro per una visita oculistica". Poi, rispondendo a Francesco Micucci (Pd) che contestava come a Civitanova non sia arrivato alcun macchinario grazie ai fondi Pnrr, "presto ci sarà una nuova Tac, di ultima generazione". Infine la promessa di intervenire sui piani inutilizzati dell’ospedale. Oltre a Micucci, critiche sono arrivate da Tiziana Streppa che ha contestato come nelle Marche il tasso di obiezione di coscienza si aggiri tra l’80 e il 90%. "Scelta dei medici – la risposta –, da cattolico liberale dico che dopo la sesta o settima settimana c’è un cuoricino che batte". Mirella Paglialunga ha parlato delle Umee, le unità dell’età evolutiva necessarie per i bambini con disturbi dell’apprendimento denunciando "carenze di figure professionali e prestazioni come la logopedia e la psicomotricità a Civitanova".