Consolato della Lituania, una sede a Macerata. Incontro con Sabatini

Verrà inaugurata il 15 novembre a Macerata la sede del Consolato della Lituania nelle Marche. L’annuncio è stato dato nel corso dell’incontro che si è svolto in Camera di commercio tra il presidente Gino Sabatini e una delegazione diplomatica composta dall’ambasciatrice della Repubblica di Lituania Dalia Kreiviene, dalla funzionaria d’ambasciata Laura Sereniene e dal console onorario della Repubblica di Lituania in Italia per le Marche, Antonello De Lucia. Gli incontri sono stati premessa per l’organizzazione di giornata di focus Lituania e di b2b con le imprese del territorio in occasione della prossima inaugurazione della sede a Macerata.