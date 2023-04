Consorzio apistico, Caramanti presidente

Alvaro Caramanti è stato riconfermato presidente del Consorzio apistico provinciale di Macerata. L’assemblea annuale si è svolta domenica scorsa all’Aula Verde dell’Abbadia di Fiastra, dove il consorzio ha votato l’adesione all’Associazione nazionale miele in cooperativa e ha proceduto al rinnovo delle cariche sociali. Il nuovo direttivo del Consorzio vede come consiglieri Giancarlo Rossi, Gianluca Bacchi, Alberto Romiti, Carlo Santoni, Marco Malgrande, Federico Bovetti, Marco Baiocco, Giuliano Mari. Supplente Roberto Carnevali. Sindaci revisori: Corrado Vanella, Marco Mariani, Ottavio Paoletti. Supplente Simone Cingolani. Subito dopo l’assemblea si è tenuto il convegno "Apicoltura del Futuro" con Riccardo Terriaca, coordinatore nazionale del Mic, Miele in Cooperativa che ha come obiettivo quello di offrire agli apicoltori aderenti, tramite le associazioni provinciali, assistenza tecnica qualificata per rappresentare, tutelare e valorizzare senza deroghe l’apicoltura per api, aziende apistiche e ambiente. La consigliera regionale Anna Menghi ha invece affrontato il tema delle disposizioni regionali in materia di apicoltura.