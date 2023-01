"Consorzio di Bonifica, l’idea di Rossi è assurda"

di Chiara Gabrielli "Consigliere Rossi, quanto rumore per nulla. Partiamo con la premessa delle premesse: i Consorzi di Bonifica sono enti pubblici economici, il che significa che non percepiscono un solo euro dalla finanza pubblica per il proprio sostentamento. Contrariamente alle amministrazioni locali e a quella stessa Regione che fornisce lo stipendio al consigliere Rossi, le quali ricevono, mese dopo mese, stanziamenti dallo Stato per pagare il proprio personale e i propri costi di gestione, i Consorzi di Bonifica devono, da sempre, mantenersi da soli". Così Claudio Netti, presidente del Consorzio di Bonifica della Marche, dopo che il consigliere regionale Giacomo Rossi (Civici Marche) ha parlato dell’ente come di un baraccone mal gestito, specificando che a breve ne proporrà ufficialmente la riforma, e ha giudicato "vergognoso" il fatto che il presidente Netti suggerisca ai sindaci di chiedere più soldi ai propri territori. La polemica nasce dai danni provocati dal maltempo negli ultimi giorni: lunedì in particolare con le forti piogge si sono viste esondazioni e situazioni ad alto rischio a San Firmano e a Sambucheto, e i sindaci di Montelupone e Montecassiano hanno sottolineato che avevano segnalato in precedenza pericoli e problemi al Consorzio di Bonifica e in qualche caso alla Regione,...