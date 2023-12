Consorzio maceratese: revisioni aumentate del 5 per cento

Il Consorzio revisioni autoveicoli maceratesi si è riunito per le feste natalizie, tracciando un bilancio: al momento annovera 51 imprese associate e 21 centri revisione, il che lo annovera come uno dei consorzi di maggior rilievo, in materia, su tutto il territorio nazionale. Costituito nel 1997 e promosso da Confartigianato, negli ultimi anni è cresciuto anche in termini di clientela, tanto che in relazione al 2021 il numero totale delle revisioni effettuate dagli associati è aumentato del 5%: una professionalità che viene riconosciuta. Molto attento alle novità del settore, ha continui corsi di aggiornamento per i responsabili tecnici, che vengono così tenuti al passo in un comparto molto dinamico. Durante il ritrovo, il presidente Claudio Chiacchiera, che è anche presidente di Anara Confartigianato, ha sottolineato come ci si possa aprire a nuove partnership per implementare la qualità dei servizi offerti.