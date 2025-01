Consorzio Marche, nuovi agenti dopo la convenzione

L’amministrazione di Mogliano, guidata dal sindaco Fabrizio Luchetti (nella foto), ha annunciato una novità. È operativa la convenzione sottoscritta con il "Consorzio Marche polizia locale e servizi", in esecuzione della delibera di Consiglio dello scorso dicembre. Il Comune ha conferito infatti le funzioni fondamentali di polizia locale e polizia amministrativa locale al Consorzio; l’adesione in qualità di "socio aggregato" consentirà la gestione in rete di tutti i servizi connessi alla polizia locale. Questi saranno organizzati e svolti sotto il comando operativo del Consorzio Marche mentre l’amministrazione manterrà la direzione e la linea di indirizzo. "Nuovi agenti di polizia locale inizieranno a svolgere servizio a Mogliano – dichiara l’amministrazione -. Grazie a tale convenzione, il Comune potrà beneficiare anche di ulteriori servizi, come la "Colonna Mobile Blu – Polizia Locale Italia" per il supporto e soccorso in caso di calamità".