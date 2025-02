Consulenze digitali gratuite con la Cna

La Cna apre un bando per offrire consulenze digitali gratuite. Il direttore Massimiliano Moriconi spiega che "coinvolgerà ben 7.500 imprese cooperative e artigiane in tutta Italia, con l’obiettivo di accompagnarne almeno mille in percorsi di trasformazione digitale attraverso servizi di consulenza qualificata". Il Polo di Innovazione Digital Ace, "Artisanal and Cooperative Enterprises", è una struttura dedicata alle micro, piccole e medie imprese artigiane e cooperative che vogliono intraprendere un percorso di trasformazione digitale. Possono candidarsi tutte le imprese costituite in forma societaria, ad esclusione di quelle del comparto agricolo; grazie ai fondi Pnrr e al ministero delle imprese e del made in Italy, Fondazione Pico, Cna e Legacoop le accompagneranno in percorsi di digitalizzazione, fornendo risorse umane e finanziarie per focalizzare le esigenze di innovazione, identificare opportunità tecnologiche, connettersi con l’ecosistema dell’innovazione e trasformare il proprio modello di business. Per inviare la manifestazione di interesse va inviata una mail a comunicazione@mc.cna.it entro il 28 febbraio. Per maggiori informazioni è possibile contattare Cna Macerata al numero 0733279528 o via email all’indirizzo comunicazione@mc.cna.it.