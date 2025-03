Consulenze mirate e orientamento. Uno sportello dedicato agli anziani

Il nuovo sportello sociale per la non autosufficienza è stato presentato ieri a Montefano. Sarà gestito dalla cooperativa Il Faro e offrirà supporto e risposte personalizzate agli anziani non autosufficienti e alle loro famiglie. Erano presenti il sindaco di Montefano Angela Barbieri, l’assessore Cinzia Alba Grazia Calvia e il presidente del Faro Marcello Naldini. "La creazione di questo sportello è una risposta diretta alle esigenze dei cittadini più vulnerabili – ha sottolineato il sindaco Barbieri –. Il servizio vuole essere un punto di riferimento e un impegno condiviso a favore della popolazione anziana, aiutando le famiglie a navigare nel mondo della non autosufficienza e rendendo la nostra comunità più solidale e inclusiva". Il servizio sarà attivo da maggio con figure qualificate, tra cui un’assistente sociale, una psicologa e un consulente legale. Offrirà informazioni, orientamento, consulenze psicologiche per anziani e caregiver, assistenza nella compilazione dei moduli per i contributi nonché formazione per assistenti familiari. "Crediamo che ogni persona abbia diritto a vivere con dignità e a essere supportata nelle sue difficoltà: lo sportello è pertanto uno strumento che incarna la nostra mission, e la sinergia tra la cooperativa e il Comune di Montefano rappresenta un valore aggiunto per il territorio" ha affermato Naldini.

Antonio Tubaldi