Consulta, cambia il vertice. Incarico affidato a Bernacchini

Cambio di presidenza alla guida della Consulta della solidarietà costituitasi nel dicembre scorso su impulso dell’Amministrazione Comunale. L’altra sera i diversi rappresentanti delle associazioni che ne fanno parte si sono riuniti prendendo atto delle dimissioni presentate da Antonella Maggini che era stata nominata presidente.

All’unanimità dei voti (registrata una sola scheda bianca) l’incarico è stato affidato ad Elisabetta Bernacchini, vice presidente della Croce Gialla e che a suo tempo era stata nominata segretaria della Consulta a cui ad oggi hanno aderito 14 Associazioni: i circoli Acli Don Milano e Castelnuovo, l’Altra Eco, la Caritas di San Francesco, il Centro sociale B.Gigli, la Croce Gialla, il Filo d’argento – Auser, l’Arci La Serra, il Moica, l’Omphalos, la Pars, la Società operaia di mutuo soccorso, l’Unitalsi e l’Unione Ciechi. Ad affiancare la Bernacchini, nel ruolo di segretaria, sarà Silvia Gatti del Moica Marche. "Così la Consulta riprende il suo cammino, afferma l’assessore alle politiche sociali Paola Nicolini, e a breve si riunirà nuovamente perché ci sono attività già in programma che attendono di essere realizzate. La Consulta, che è sempre aperta a nuove iscrizioni, ha l’intento di fungere da coordinamento tra le varie associazioni, parrocchie e cooperative che ne fanno parte, e di promuovere attività comuni". Intanto è stato aperto l’invito alle associazioni operanti nel settore della cultura e del benessere, oltre 30 a Recanati, per aderire alla Consulta della Cultura e del Benessere la cui prima riunione è prevista per novembre. "L’adesione è libera, gratuita e volontaria – tiene a precisare l’Assessora alle Culture Rita Soccio –. Il principale obiettivo è facilitare il dialogo tra le associazioni, promuovendo la condivisione dei progetti e rafforzando il valore della rete che si è costruita nel corso degli anni".

ant. t.