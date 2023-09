Consulta cultura e benessere a Recanati: via libera al nuovo regolamento

Il Consiglio Comunale di Recanati ha approvato all’unanimità, l’altra sera, il regolamento della Consulta cultura e benessere. Questo nuovo organismo avrà il compito di promuovere la cultura, l’arte e il benessere all’interno della città, facilitando la collaborazione tra le organizzazioni culturali locali, le istituzioni e i residenti. Sarà responsabile di raccogliere idee, sviluppare progetti culturali, promuovere eventi artistici e contribuire a creare un calendario culturale vivace e coinvolgente per la città. "L’approvazione del Regolamento della Consulta rappresenta un passo fondamentale per il nostro impegno verso una città dove la cultura e il benessere è una priorità – sottolinea il sindaco, Antonio Bravi –. Questa iniziativa è il risultato di una collaborazione significativa tra l’Amministrazione e le Associazioni e gli Enti culturali della nostra comunità".

Soddisfatta l’assessora alle Culture Rita Soccio che ha seguito i lavori di raccordo e stesura del regolamento: "abbiamo lavorato duramente in questi anni in collaborazione con le Associazioni del territorio con l’obiettivo di facilitare il dialogo tra le varie associazioni, promuovere una maggiore condivisione dei progetti e aprire le porte a una nuova fase di collaborazione. Le iscrizioni per partecipare alla Consulta saranno aperte nei prossimi giorni con uno specifico avviso pubblico e le Associazioni avranno tempo per fare richiesta di adesione così da poter partecipare alla prima convocazione. Sarà comunque possibile aderire alla Consulta in qualsiasi momento.

Antonio Tubaldi