Consulta dei servizi sociali. Diecimila euro per tre progetti

Un concorso canoro e un concorso di poesia riservato ai giovani e poi un progetto pensato per gli anziani. La Consulta dei servizi sociali conferma l’impegno su questi fronti anche per il 2025, dopo il successo delle edizioni precedenti. Istituita dal Comune, la Consulta è composta da associazioni di volontariato, istituzioni pubbliche e private senza fine di lucro e cooperative sociali operanti nel settore socio-assistenziale ed educativo. Lavora su programmi che usufruiscono ogni anno del finanziamento di 10mila euro dal Comune di Civitanova, dentro un accordo di programma finalizzato a promuovere indirizzi espressi dal competente assessorato.

Per l’anno 2025 tre i progetti approvati tra le proposte presentate dalla Consulta, tutti con l’As.So.Gi come soggetto capofila: il primo è il ‘Civitanova Solidarity Sound’, giunto alla settima edizione, che quest’anno si snoderà sul tema ‘Solidale con il Mondo: Io mi prendo cura’ e si tratta di un concorso canoro riservato ai giovani dai 14 ai 35 anni, che ha come obiettivo la produzione di testi e musiche sul concetto di solidarietà (costo 5.150 euro); il secondo progetto è il ‘Civitanova Solidarity Word’, alla sua terza edizione, che avrà come titolo ‘Dal mio quartiere al mondo: il mio impegno per un futuro migliore’ ed è un concorso di poesia riservato alle scuole primarie, secondarie e agli studenti universitari fino a 35 anni (costo 2.400 euro); il terzo progetto è ‘Allena la tua mente’, che ha come obbiettivo la stimolazione cognitiva negli anziani sani, che non presentano deterioramento cognitivo e prevede sei incontri (costo 1.500 euro). Ottenuto l’ok del Comune ora la Consulta lavorerà alla organizzazione degli eventi.