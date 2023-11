Consulta della cultura. Pigini Ficara al vertice

Dopo l’unanime votazione in consiglio comunale del regolamento che istituisce e disciplina la Consulta della cultura e del benessere, il Comune di Recanati ha convocato la prima riunione con le associazioni per l’elezione del presidente e la nomina del segretario. Durante la riunione, presieduta dal primo cittadino, dall’assessora Rita Soccio e dalla dirigente Francesca Pallotta, responsabile dell’area servizi al cittadino e affari generali, è stato eletto presidente della Consulta Riccardo Pigini Ficara (nella foto) di Iustissima Civitas mentre il ruolo di segretaria è stato assegnato a Nikla Cingolani dell’Aido. "Il nascere della Consulta della cultura e benessere rappresenta un passo significativo per la nostra città con l’obiettivo di valorizzare e coinvolgere le locali associazioni nella conduzione delle attività legate alla cultura e al benessere, ha sottolineato il sindaco Antonio Bravi. La forza delle associazioni è un sostegno fondamentale per l’amministrazione nell’implementare e promuovere la tutela e la valorizzazione dei beni culturali della città". Ad oggi sono 25 le associazioni recanatesi, operanti nell’ambito delle attività culturali e del welfare culturale, hanno aderito alla Consulta. All’incontro erano presenti: Associazione Culturale Arcadia, Civica Scuola di Musica "Beniamino Gigli", Compagnia Teatro Instabile, concerto musicale "B. Gigli", rete solidale dalla costa per la montagna, fotocineclub Recanati BFI, Iustissima Civitas, Lizard Accademia Musicali, Moica - Movimento Italiano casalinghe, Recanati restauro, Comitato per Porta Marina, Musicultura, VillaIncanto, Villaggio delle Ginestre, Auser Afar Recanati, Centro Nazionale di Studi Leopardiani e Aido. "Lo scopo principale della Consulta è facilitare il dialogo tra le varie associazioni promuovendo una maggiore condivisione di progetti e idee – ha spiegato l’assessora Rita Soccio –. Recanati è la ’città della cultura’, grazie al contributo prezioso di numerose associazioni, appassionati ed enti che generosamente dedicano il loro tempo e le loro competenze per il bene e la crescita di tutta la nostra comunità".

Antonio Tubaldi