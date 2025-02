Consulta per il benessere dei giovani: "Un sostegno a scuole e famiglie"

Promuovere la sussidiarietà tra istituzioni e l’integrazione socio-sanitaria e pubblico-privata per affrontare le sfide contemporanee legate alla crescita dei giovani: questi gli obiettivi della nuova consulta per la prevenzione e promozione del benessere giovanile voluta dall’assessorato alle Politiche sociali e Pari opportunità, come deliberato nei giorni scorsi dalla giunta.

"Il Piano Socio Sanitario Regionale 2023-2025 prevede il coordinamento e l’integrazione delle politiche sociali con i servizi pubblici alla persona – ha commentato il vicesindaco e assessore alle Politiche sociali e Pari opportunità, Francesca D’Alessandro –. Se pensiamo alle difficoltà che oggi vivono i nostri ragazzi, siano esse di carattere socio-relazionale o scolastico, occorre un’azione sinergica e armonica tra i diversi soggetti che si occupano di giovani. Oggi, fenomeni come l’isolamento sociale, il bullismo, i disturbi alimentari, l’aggressività e le baby gang, rimettono in discussione l’approccio educativo rivolto ai nostri giovani. Occorre, quindi, sostenere urgentemente le due principali agenzie educative, la famiglia e la scuola, per ripensare un approccio di supporto e accompagnamento a una crescita sana ed equilibrata".

La neonata consulta rappresenta la volontà dell’amministrazione comunale di un impegno concreto per la promozione del benessere giovanile, il sostegno alle famiglie e la prevenzione delle dipendenze - da sostanze stupefacenti ma anche da quelle tecnologiche - e vede coinvolti, oltre al servizio welfare del Comune, in un coordinamento multilivello e multiprofessionale tra gli attori in campo, l’Ambito territoriale sociale 15, l’Ast Macerata, l’Università degli Studi di Macerata, i consultori familiari, le istituzioni scolastiche e religiose e il terzo settore.

Martina Di Marco