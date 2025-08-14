Consumi, i beni alimentari pesano sempre di più. Eroso il potere d’acquisto

Valgono 6,27 miliardi, il 10,8% in più rispetto al 2019, i consumi registrati nel 2023 in provincia di Macerata, con una spesa pro capite di 20.675 euro, un valore di poco superiore sia alla media regionale (20.464 euro) che a quella nazionale (20.509 euro).

E’ quanto emerge da un’analisi del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne – Unioncamere, che fornisce, per la prima volta, una stima dei consumi – riferiti al 2023 – delle famiglie consumatrici in Italia a livello provinciale, analizzando anche la composizione tra spese alimentari e non alimentari.

Nelle Marche il più alto livello di consumi è in provincia di Ancona, con 8,9 miliardi, in aumento dell’11,2% nel periodo 2019 – 2023, ma con il più basso valore pro capite, 19.453 euro, rispetto ai 21.902 della provincia di Pesaro Urbino (quella dove i consumi sono cresciuti di più, con un incremento pari al +13,1%), Macerata con 20.675 euro, Ascoli Piceno con 20.292, e Fermo con 20.070.

Non c’è da stupirsi: non solo contano il peso demografico e la tendenza al consumo, ma anche la propensione al risparmio, tenuto conto del fatto che il consumo delle famiglie residenti è l’aggregato che misura la parte del reddito disponibile non destinato ai risparmi.

Se si sposta l’attenzione solo sui consumi alimentari, la spesa dei maceratesi è di 1,14 miliardi, vale dire il 18,5% del totale, 3.780 euro pro capite l’anno, un valore piuttosto elevato, al di sopra delle province di Ancona e Ascoli Piceno (18,4%), al di sotto di quelle di Pesaro Urbino (18,9%) e Fermo (19,2%).

"La maggiore presenza della componente di consumi di beni alimentari, che sono stati più penalizzati dalle spinte inflazionistiche e che si caratterizzano anche per una maggiore frequenza di acquisto – spiega Gaetano Fausto Esposito, direttore generale del Centro Studi Tagliacarne – da un lato ha gonfiato i consumi in termini nominali e, dall’altro, ha eroso maggiormente il potere d’acquisto reale complessivo delle famiglie meridionali. Si tratta di un fenomeno che comunque – sebbene in misura inferiore – ha riguardato anche 16 province dell’Italia centro-settentrionale, caratterizzate per una incidenza di questi consumi tra il 18,5% e il 21%, a dimostrazione che i divari territoriali si articolano nel Paese anche secondo una logica più complessa della dicotomia Nord-Sud".

In questa forbice, infatti, rientrano tutte e cinque le province marchigiane.

L’indagine evidenzia come, per consumi pro capite, in Italia al primo posto si trovi la provincia di Milano, con una spesa di 30.993 euro a testa, seguita da quelle di Bolzano (29.146 euro) e Monza e Brianza (26.714 euro).

Chiude la classifica la provincia di Foggia con 13.697 euro, una cifra che è meno della metà di quella milanese, preceduta al penultimo posto da Caserta (13.890 euro) e al terz’ultimo da Agrigento (14.020 euro).

Franco Veroli