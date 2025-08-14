Sam, un addio pesante

Sam, un addio pesante
Consumi, i beni alimentari pesano sempre di più. Eroso il potere d'acquisto
14 ago 2025
REDAZIONE MACERATA
Consumi, i beni alimentari pesano sempre di più. Eroso il potere d’acquisto

"Le spese aumentano in termini solo nominali", spiega Unioncamere. Tra le famiglie maceratesi dinamiche ormai tipiche del Meridione.

Gaetano Fausto Esposito, direttore generale del Centro studi Guglielmo Tagliacarne Note dolenti per i portafogli dei marchigiani: aumentano le spese per i generi alimentari e si contraggono quelle per gli altri beni. Sempre più eroso il potere d’acquisto

Gaetano Fausto Esposito, direttore generale del Centro studi Guglielmo Tagliacarne Note dolenti per i portafogli dei marchigiani: aumentano le spese per i generi alimentari e si contraggono quelle per gli altri beni. Sempre più eroso il potere d’acquisto

Valgono 6,27 miliardi, il 10,8% in più rispetto al 2019, i consumi registrati nel 2023 in provincia di Macerata, con una spesa pro capite di 20.675 euro, un valore di poco superiore sia alla media regionale (20.464 euro) che a quella nazionale (20.509 euro).

E’ quanto emerge da un’analisi del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne – Unioncamere, che fornisce, per la prima volta, una stima dei consumi – riferiti al 2023 – delle famiglie consumatrici in Italia a livello provinciale, analizzando anche la composizione tra spese alimentari e non alimentari.

Nelle Marche il più alto livello di consumi è in provincia di Ancona, con 8,9 miliardi, in aumento dell’11,2% nel periodo 2019 – 2023, ma con il più basso valore pro capite, 19.453 euro, rispetto ai 21.902 della provincia di Pesaro Urbino (quella dove i consumi sono cresciuti di più, con un incremento pari al +13,1%), Macerata con 20.675 euro, Ascoli Piceno con 20.292, e Fermo con 20.070.

Non c’è da stupirsi: non solo contano il peso demografico e la tendenza al consumo, ma anche la propensione al risparmio, tenuto conto del fatto che il consumo delle famiglie residenti è l’aggregato che misura la parte del reddito disponibile non destinato ai risparmi.

Se si sposta l’attenzione solo sui consumi alimentari, la spesa dei maceratesi è di 1,14 miliardi, vale dire il 18,5% del totale, 3.780 euro pro capite l’anno, un valore piuttosto elevato, al di sopra delle province di Ancona e Ascoli Piceno (18,4%), al di sotto di quelle di Pesaro Urbino (18,9%) e Fermo (19,2%).

"La maggiore presenza della componente di consumi di beni alimentari, che sono stati più penalizzati dalle spinte inflazionistiche e che si caratterizzano anche per una maggiore frequenza di acquisto – spiega Gaetano Fausto Esposito, direttore generale del Centro Studi Tagliacarne – da un lato ha gonfiato i consumi in termini nominali e, dall’altro, ha eroso maggiormente il potere d’acquisto reale complessivo delle famiglie meridionali. Si tratta di un fenomeno che comunque – sebbene in misura inferiore – ha riguardato anche 16 province dell’Italia centro-settentrionale, caratterizzate per una incidenza di questi consumi tra il 18,5% e il 21%, a dimostrazione che i divari territoriali si articolano nel Paese anche secondo una logica più complessa della dicotomia Nord-Sud".

In questa forbice, infatti, rientrano tutte e cinque le province marchigiane.

L’indagine evidenzia come, per consumi pro capite, in Italia al primo posto si trovi la provincia di Milano, con una spesa di 30.993 euro a testa, seguita da quelle di Bolzano (29.146 euro) e Monza e Brianza (26.714 euro).

Chiude la classifica la provincia di Foggia con 13.697 euro, una cifra che è meno della metà di quella milanese, preceduta al penultimo posto da Caserta (13.890 euro) e al terz’ultimo da Agrigento (14.020 euro).

