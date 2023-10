Contadin e Bracalente domani in concerto

Nuovo appuntamento musicale dell’associazione Selìfa di San Ginesio: domani alle 17 all’auditorium Sant’Agostino di San Ginesio concerto "Come le voci umane", con Cristiano Contadin alla viola da gamba e Federico Bracalente al violoncello piccolo. Eseguiranno brani tratti da opere di gambisti e compositori francesi del periodo barocco Marin Marais, Louis de Caix d’Hervelois, Antoine Forqueray e del grande Johann Sebastian Bach. Il concerto è il primo dei quattro appuntamenti previsti dall’edizione 2023 del "Metamorfosi Festival - Incontri di musica da camera per San Ginesio", sorto nel 2019 con l’intento di favorire la rinascita del borgo, duramente colpito dal sisma, e di dare un messaggio di conforto alla comunità. I prossimi tre concerti sono programmati per il 12 novembre (con il duo BracalenteMicheli, violoncello e arpa), il 3 dicembre (con Luca Romanelli alla chitarra) e il 17 dicembre (con il duo EspostoMartelli, violino e pianoforte).