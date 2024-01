Contagi giù e pronto soccorso vuoto. Adesso il Covid è quasi scomparso

Covid pressoché scomparso, influenza in significativo calo. Dopo i picchi toccati, in particolare, nell’ultima settimana del 2023, tra Natale e Capodanno, con tante persone a casa, allettate a causa dell’influenza o del virus Sars – Cov – 2 e tante altre nei pronto soccorso, fortemente sotto pressione, in questa settimana in provincia la situazione è completamente cambiata. A testimoniarlo sono, tra l’altro, i pochissimi che hanno avuto la necessità di recarsi al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata: lunedì, martedì e mercoledì lo scenario è stato definito surreale, visto che – praticamente – era vuoto, non c‘era nessuno. E, in effetti, gli accessi si contano sulle dita delle mani, anche se già ieri c’è stata una ripresa verso l’alto, ma comunque contenuta, tenuto conto del fatto che stiamo parlando di un pronto soccorso che di solito accoglie in media 40/50 persone al giorno, non di rado superando anche questa soglia. I numeri confermano quel che gli occhi hanno visto.

L’incidenza del Covid si attesta sui 7 casi ogni 100mila abitanti, davvero pochi. E si tratta di un numero ancor più significativo se si considera che lo scorso 19 dicembre era a 77 casi, scesi a 27 il 5 gennaio, a 16 il 12 gennaio, per poi arrivare alle attuali percentuali a una sola cifra. Se un mese fa, al 12 al 19 dicembre, in provincia di Macerata, sono stati registrati 375 nuovi contagi, dal 10 al 16 gennaio le nuove infezioni sono state appena 16, poco più di due al giorno. Non solo. Se nel mese di dicembre sono state 981, nelle prime due settimane di gennaio si sono fermate a 78. Per quanto riguarda l’influenza, invece, la diminuzione dei casi si registra in tutta Italia, ma da noi c’è un’incidenza ancora al di sopra della media nazionale: secondo il rapporto RespirVirNet dell’Istituto superiore di sanità, siamo al 18,63 per mille assistiti, rispetto al valore italiano di 14,07. Ma questo non intacca il fatto che anche l’influenza stagionale si sta ritirando. Le autorità sanitarie, però, invitano a tenere ancora alta la guardia, specie per i soggetti fragili, anziani o affetti da patologie gravi o croniche. E, intanto, ‘è chi già azzarda una spiegazione: il clima insolitamente mite di questo periodo.