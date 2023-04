Contagi in calo, aumentano i ricoveri

Contagi in calo, ma ricoveri in aumento. Questa la situazione relativa alla diffusione del Covid nelle Marche, fotografata dal bollettino settimanale dell’Osservatorio epidemiologico regionale pubblicato ieri. Dal 14 al 20 aprile, i nuovi contagi sono stati 478 su un totale di 2.022 tamponi processati, con un tasso di positività del 23,6%. Nell’ultima settimana, dal 21 al 27 aprile, sono scesi a 435 (43 in meno) su un totale di 1.703 tamponi processati, con un tasso di positività del 25,5%, in ascesa di due punti. In diminuzione l’incidenza per 100mila abitanti, passata da 31,78 a 28,92. In questo contesto colpisce il dato sui ricoveri, in aumento da 20 a 28, due dei quali in terapia intensiva (la scorsa settimana i posti in Rianimazione erano vuoti). Sono quattro (uno in più) in tutta la regione, i pazienti Covid in pronto soccorso. In aumento il numero delle persone in quarantena, passate da 489 a 537 (94 quelle in provincia di Macerata). Gli ultimi dati, riferiti al 27 aprile, dicono che in questo giorno sono stati processati 291 tamponi. I casi positivi sono 67 (il 23%, un tampone su cinque): 9 in provincia di Pesaro, 30 ad Ancona, 9 a Macerata, 6 a Fermo, 8 ad Ascoli e 5 residenti fuori regione. Registrato anche un decesso.

f. v.