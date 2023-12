Contagi in risalita e vaccini a rilento: "Ma l’impatto clinico resta basso"

Non c‘è nessun allarme, come detto nei giorni scorsi, ma qualche preoccupazione sì. All’Obi (Osservazione breve intensiva) del pronto soccorso dell’ospedale di Macerata sono ricoverati nove pazienti Covid. Si tratta esclusivamente di anziani affetti da più patologie e, quindi, soggetti fragili e a rischio, sui quali l’impatto dell’infezione può avere conseguenze pesanti. Gli stessi per i quali è stata consigliata la somministrazione del richiamo del vaccino che, però, marcia molto lentamente. Per capire la tendenza, va detto che la ripresa dei contagi è iniziata già lo scorso agosto quando i nuovi positivi in provincia di Macerata (ma la situazione delle Marche è analoga) sono passati dai 49 di luglio a 172. A settembre sono saliti a 452, ad ottobre a 483, a fine novembre hanno raggiunto quota 548, con una ulteriore accelerazione in questi primi giorni di dicembre. L’ultima rilevazione regionale segnala nelle Marche un indice di positività pari al 52,4%, vale a dire che è positivo più di un tampone su due, e che in regione i ricoveri sono passati dai 77 di inizio ottobre, agli attuali 174, due dei quali in terapia intensiva. A favorire la diffusione del virus concorre anche la sua ridotta "aggressività", visto che spesso provoca solo un po’ di raffreddore e mal di gola: molti cittadini li considerano sintomi di stagione e, dunque, non fanno il tampone, ma spesso sono positivi.

"In effetti i contagi stanno aumentando in maniera esponenziale. L’impatto clinico del virus è basso, visto che colpisce le prime vie aeree, naso e gola, in particolare, in pochi casi c’è la necessità di somministrare farmaci antivirali. La diffusione, però, è molto elevata e riguarda un po’ tutte le fasce d’età", afferma Luciano Caraceni, medico di base a Macerata. "Certo – prosegue – se poi ad essere contagiato è un anziano magari con una broncopneumopatia cronica, o altre malattie, c’è il rischio che tornino i vecchi fantasmi". Secondo Caraceni, più che di recrudescenza bisogna parlare di una tendenza di medio periodo, iniziata da qualche mese. "Per accedere in questo studio, dove opero con altri tre colleghi – sottolinea – abbiamo disposto l’uso della mascherina già ai primi di ottobre. A mio avviso con troppa disinvoltura è stato abbandonato questo strumento di profilassi, anche perché, oltre al Covid, dobbiamo fare i conti con il virus dell’influenza, che è ben lungi dall’aver toccato il picco. Siamo solo agli inizi". E intanto le vaccinazioni vanno a rilento. "Oggi, anche perché il virus fa meno paura, le persone sono più diffidenti nei confronti del vaccino contro il Covid, un atteggiamento che, purtroppo, anche se non in modo rilevante, sembra essersi esteso al vaccino contro l’influenza: per la prima volta, dopo molti anni, il numero di coloro che lo ricevono è in calo. E questo certamente non aiuta".